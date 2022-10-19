سانت لوسيا تدعم المخطط المغربي للحكم الذاتي

هبة بريس

أعربت سانت لوسيا، بنيويورك، عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وقال ممثل سانت لوسيا، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، “نؤيد المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها مجلس الأمن بالجدية وذات المصداقية في قراراته المتعاقبة منذ عام 2007″، مضيفا أن هذا المخطط يعد السبيل لتسوية هذا النزاع.

كما جدد تأكيد دعم بلاده لمسلسل الموائد المستديرة التي انعقدت في جنيف بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، معربا عن أمله في إحراز تقدم من خلال هذه العملية السياسية.

ونوه أيضا بجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية لتيسير العملية السياسية، وكذلك مبعوثه الشخصي للصحراء، مجددا دعم بلاده لحل سياسي “عادل ومقبول لدى الأطراف” لقضية الصحراء المغربية، وذلك من خلال الحوار بين كافة الأطراف ووفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وسلط ممثل سانت لوسيا، في هذا السياق، الضوء على التزام المغرب بحل هذا النزاع الإقليمي، فضلا عن تعبئته، على مستوى الأقاليم الجنوبية، في سياق مكافحة جائحة كوفيد-19.

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