بحضور مزور.. أخنوش يستقبل فعاليات أمازيغية

هبة بريس

في إطار المقاربة التشاركية للحكومة في التعاطي مع مختلف ‏الملفات استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء، بحضور غيثة مزور ‏الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي ‏وإصلاح الإدارة، مجموعة من الفعاليات ‎التي تنشط في الحقل ‏الأمازيغي.

وفي هذا الصدد، كشف رئيس الحكومة، أن اللقاء كان فرصة للحديث عن استراتيجية ‏الحكومة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الحياة العامة، ‏وكذا الاستماع إلى وجهات نظر هذه الفعاليات فيما يخص مأسسة ‏وتمكين اللغة الأمازيغية.‏

وأضاف أخنوش، أن هذا الاجتماع سيتبع بمجموعة من اللقاءات مع مختلف القطاعات ‏الحكومية المعنية بهذا الورش.‏

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0