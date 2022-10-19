بحضور مزور.. أخنوش يستقبل فعاليات أمازيغية
هبة بريس
في إطار المقاربة التشاركية للحكومة في التعاطي مع مختلف الملفات استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء، بحضور غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مجموعة من الفعاليات التي تنشط في الحقل الأمازيغي.
وفي هذا الصدد، كشف رئيس الحكومة، أن اللقاء كان فرصة للحديث عن استراتيجية الحكومة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الحياة العامة، وكذا الاستماع إلى وجهات نظر هذه الفعاليات فيما يخص مأسسة وتمكين اللغة الأمازيغية.
وأضاف أخنوش، أن هذا الاجتماع سيتبع بمجموعة من اللقاءات مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية بهذا الورش.
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