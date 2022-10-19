بحضور مزور.. أخنوش يستقبل فعاليات أمازيغية

2022-10-19 / 14:58
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هبة بريس

في إطار المقاربة التشاركية للحكومة في التعاطي مع مختلف ‏الملفات استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء، بحضور غيثة مزور ‏الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي ‏وإصلاح الإدارة، مجموعة من الفعاليات ‎التي تنشط في الحقل ‏الأمازيغي.

وفي هذا الصدد، كشف رئيس الحكومة، أن اللقاء كان فرصة للحديث عن استراتيجية ‏الحكومة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الحياة العامة، ‏وكذا الاستماع إلى وجهات نظر هذه الفعاليات فيما يخص مأسسة ‏وتمكين اللغة الأمازيغية.‏

وأضاف أخنوش، أن هذا الاجتماع سيتبع بمجموعة من اللقاءات مع مختلف القطاعات ‏الحكومية المعنية بهذا الورش.‏

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