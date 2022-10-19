بعد إقالة الزاكي.. طنجة الجريح يبحث عن تفادي الخسارة السادسة تواليا أمام الوداد
هبة بريس ـ رياضة
تتجه أنظار عشاق و متتبعي الدوري الاحترافي المغربي هذا المساء لمركب ابن بطوطة بطنجة و الذي سيكون مسرحا لقمة اتحاد طنجة و الوداد الرياضي.
اللقاء الذي سينطلق بداية من الساعة السادسة و الربع مساءا و سيقوده الحكم حمزة الفارق، سيجرى بدون جمهور في ظل العقوبة التي أقرتها لجنة التأديب بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على خلفية الأحداث التي وقعت في لقاء الفتح و اتحاد طنجة.
و سيبحث الفريق المحلي عن الانعتاق من مؤخرة الترتيب و تفادي الخسارة السادسة تواليا هذا الموسم خاصة بعد إقالة المدرب بادو الزاكي.
و لن تكون مهمة الفريق الطنجاوي سهلة بسبب قوة و شراكة المنافس المنتشي قبل أيام بفوز ساحق و عريض في المنافسات القارية، كما ستكون فرصة لفريق الوداد الرياضي لتعزيز رصيده من النقاط و التحليق عاليا في صدارة البطولة.
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