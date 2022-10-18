أندري راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر يحل بالمغرب

هبة بريس

حل أندري راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر، بعد ظهر اليوم الثلاثاء بمطار محمد الخامس الدولي في زيارة للمغرب.

وخلال زيارته للمملكة، سيشارك الرئيس الملغاشي في الدورة الثالثة لمنتدى “شوازول إفريقيا للأعمال” (Choiseul Africa Business Forum)، المقرر عقدها يومي 19 و20 أكتوبر في الدار البيضاء.

ولدى وصوله، تقدم للسلام على السيد راجولينا رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العلمي، ووالي جهة الدار البيضاء – سطات السيد سعيد احميدوش، وعامل إقليم النواصر السيد عبد الله شاطر، فضلا عن ممثلي السلطات المحلية.

كما تقدم للسلام على رئيس الجمهورية الملغاشية السيدان محمد السلماني رئيس المجلس الإقليمي للنواصر، وعبد العزيز الراضي رئيس جماعة النواصر.

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