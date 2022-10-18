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إسبانيا تشيد بجهود المغرب في محاربة الهجرة السرية

2022-10-18 / 16:28
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هبة بريس

أشاد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، بنتائج الجهود التي يبذلها المغرب وبلاده في محاربة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا على أن التعاون بين الرباط ومدريد “وثيق وحازم ”.

وقال غراندي مارلاسكا، في تصريحات للصحافة، عقب اجتماعه مع نظيره البرتغالي خوسيه لويس كارنيرو، إن علاقة التعاون بين إسبانيا والمغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية “وثيقة للغاية وحازمة وفعلية، ولا يمكن إلا أن تفضي إلى حالة من الطمأنينة”.

وأشار المسؤول الإسباني إلى “أننا نعمل يوما بعد يوم مع الحكومة المغربية لمنع وتفكيك المنظمات التي تمارس الاتجار بالبشر”، منوها ب “التواصل والتنسيق الدائمين” بين البلدين.

وأكد في هذا الصدد “نعمل معا وبشكل دائم لمنع ومكافحة ظاهرة الهجرة”.

وكان الوزير الإسباني قد أكد، يوم الجمعة الماضي، أن المغرب شريك “مخلص” و”أخوي” تقيم معه إسبانيا علاقات “ممتازة”.

وأضاف الوزير الإسباني في تصريح للصحافة أن العلاقات بين إسبانيا والمغرب “مرضية للغاية” والثقة المتبادلة “بالغة الأهمية”.

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