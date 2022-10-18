رسميا.. مباراة اتحاد طنجة و الوداد الرياضي بدون جمهور

هبة بريس ـ رياضة

تجرى غدا بداية من السادسةو الربع زوالا، المباراة المؤجلة عن الجولة الخامسة من الدوري الاحترافي بين اتحاد طنجة و الوداد الرياضي.

و قررت لجنة التأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إجراء هذا اللقاء دون جمهور و ذلك ضمن حزمة عقوبات سلطتها على نادي اتحاد طنجة.

و جاء في بلاغ للجامعة، أنه و على اثر الأحداث التي عرفتها المباراة التي جمعت يوم الأحد 16 أكتوبر 2022 بين فريقي اتحاد الفتح الرياضي واتحاد طنجة، برسم الجولة السادسة من البطولة الاحترافية، اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب وأصدرت قرارا بمعاقبة فريق اتحاد طنجة بإجراء مباراة واحدة بدون جمهور مع منع تنقلهم لمباراة واحدة.

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