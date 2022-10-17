بعد وفاته.. محكمة مصرية تدرج “القرضاوي” على قوائم الإرهاب

هبة بريس _ الرباط

الجريدة الرسمية في مصر، الإثنين 17 أكتوبر 2022، قراراً لمحكمة جنايات القاهرة بإدراج اسم الشيخ الراحل يوسف القرضاوي على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات، على الرغم من وفاته أواخر الشهر الماضي.

في الوقت ذاته، قضى قرار المحكمة المصرية بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية

كما نشرت الجريدة قرار إدراج المتهمين في القضية “رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا” على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، ومن بينهم الشيخ يوسف القرضاوي.

يُذكر أن الشيخ العلامة المصري يوسف القرضاوي توفي الإثنين 26 سبتمبر 2022، عن عمر ناهز 96 عاماً.

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