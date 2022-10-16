بقيادة الزاكي ..اتحاد طنجة ينهزم أمام الفتح ويتذيل الترتيب

هبة بريس - الرياضة

حقق الفتح الرباطي فوزا هاما أمام ضيفه إتحاد طنجة بهدف دون رد، مساء اليوم الأحد، لحساب الأسبوع السادس من البطولة الاحترافية.

وسجل حمزة هنوري هدف التقدم للفتح الرياضي في الدقيقة 20.

هذا الفوز يضع الفتح الرباطي مؤقتا في صدارة البطولة برصيد 12 نقطة، بينما يقبع إتحاد طنجة في المركز الأخير بـ 0 نقطة.

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