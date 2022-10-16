بقيادة الزاكي ..اتحاد طنجة ينهزم أمام الفتح ويتذيل الترتيب

2022-10-16 / 20:32
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هبة بريس - الرياضة

حقق الفتح الرباطي فوزا هاما أمام ضيفه إتحاد طنجة بهدف دون رد، مساء اليوم الأحد، لحساب الأسبوع السادس من البطولة الاحترافية.

وسجل حمزة هنوري هدف التقدم للفتح الرياضي في الدقيقة 20.

هذا الفوز يضع الفتح الرباطي مؤقتا في صدارة البطولة برصيد 12 نقطة، بينما يقبع إتحاد طنجة في المركز الأخير بـ 0 نقطة.

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‫12 تعليقات

  6. اول مرة في تاريخ إتحاد طنجة تنهزم بخمسة هزائم متتالية فضيحة ستبقى على جبين هذا المكتب المسير

  8. فينهما الناس ديال حنا خصنا نعملو التيقة فالمكتب وندعموه وحنا معاك سعادة الرئيس كنا كنقولو الزاكي يمشي دابا من الرئيس ونتا هابط كلشي خصو يمشي

  9. رئيس اتحاد طنجة بينه و بين التسيير الرياضي و المالي غير الخير و الاحسان
    خصو ينساحب

  12. اتحاد طنجة بحاجة إلى رئيس يعرف من أين تؤكل الكتف وليس شخص يفلح فقط في أخذ الصور وكتابة برقيات التهنئة والتبريك

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