إيران: مقتل 4 أشخاص بعد اشتباكات في سجن إيفين

2022-10-16 / 18:36
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هبة بريس - وكالات

نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء اليوم الأحد (16 أكتوبر 2022) عن القضاء الإيراني قوله إن أربعة سجناء لقوا حتفهم وأصيب 61 آخرون بعد اندلاع حريق في سجن إيفين بطهران الليلة الماضية.

وأضافت الوكالة أن السجناء الأربعة لقوا حتفهم نتيجة استنشاق الدخان الناجم عن الحريق وأصيب 61 آخرون من بينهم 51 يتلقون العلاج في مرافق صحية دون الحاجة للبقاء فيها.

ويأتي الحريق الذي لم تعرف أسبابه مع مرور شهر على حركة الاحتجاج في طهران التي اثارتها وفاة الشابة الايرانية جينا مهسا أميني (22 عاما).

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‫5 تعليقات

  1. الموت للشيعة،ومؤسس،الاثني عشر،الجعفرية،مجرد يهودي زرع،التفرقة،بين،المسلمين عليه عذاب الله في الدنيا والاخرة،اما الدنيا فقد مرمنها،والآخرة له فيها من العذاب،الشديد مالايطاق انه عذاب،الله وان الله شذيذ،العقاب

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