ميارة : خطاب الملك لامس قضايا راهنة ذات صلة وطيدة بالواقع

2022-10-14 / 20:52
0
هبة بريس _ الرباط

أكد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الجمعة إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، لامس قضايا راهنة وطيدة الصلة بالواقع المغربي.

وقال ميارة في تصريح للصحافة إن الخطاب “المتميز” لجلالة الملك تطرق لقضيتي الأمن المائي وتشجيع الاستثمار اللتان تعتبران من القضايا المحورية التي تهم راهن ومستقبل المملكة.

وأبرز في هذا السياق أهمية الاستثمار باعتباره رافعة أساسية في إحداث فرص الشغل للشباب وتمكين المغرب من التكنولوجيات وجلب المستثمرين القادرين على إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

” العلمي”: خطاب الملك “تاريخي”… حمل توجيهات مهمة

2022-10-14 / 20:34
Photo of الملك : القطاع البنكي مطالب بدعم وتمويل الجيل الجديد

الملك : القطاع البنكي مطالب بدعم وتمويل الجيل الجديد

2022-10-14 / 18:38
Photo of الملك يجدد الدعوة لإعطاء عناية بمبادرات أبناء الجالية

الملك يجدد الدعوة لإعطاء عناية بمبادرات أبناء الجالية

2022-10-14 / 18:21
Photo of الملك يدعو لرفع العراقيل التي تحول دون تحسين “جاذبية الاستثمار”

الملك يدعو لرفع العراقيل التي تحول دون تحسين “جاذبية…

2022-10-14 / 18:12
Photo of الملك: المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة.. ونرفض المزايدات السياسية

الملك: المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة.. ونرفض المزايدات السياسية

2022-10-14 / 17:59
Photo of إصابة الأمير مولاي رشيد بفيروس كورونا

إصابة الأمير مولاي رشيد بفيروس كورونا

2022-10-14 / 17:36
Photo of خبراء دوليون ينددون بالتجنيد العسكري للأطفال بتندوف

خبراء دوليون ينددون بالتجنيد العسكري للأطفال بتندوف

2022-10-14 / 16:48
Photo of وزير الداخلية الإسباني: المغرب شريك مخلص وتربطنا معه علاقات أخوية

وزير الداخلية الإسباني: المغرب شريك مخلص وتربطنا معه علاقات…

2022-10-14 / 15:05
Photo of افتتاح البرلمان.. نواب الأمة مطالبون بارتداء اللباس الوطني

افتتاح البرلمان.. نواب الأمة مطالبون بارتداء اللباس الوطني

2022-10-14 / 14:46
Photo of الصحراء المغربية.. غوتيريش يدحض مزاعم الجزائر

الصحراء المغربية.. غوتيريش يدحض مزاعم الجزائر

2022-10-14 / 14:19

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق