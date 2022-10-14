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رئيسة الحكومة البريطانية تقيل وزير المالية “كوارتنج”

2022-10-14 / 20:16
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هبة بريس _ وكالات

أقالت رئيسة الحكومة البريطانية، ليز تراس، الجمعة، وزير المالية كواسي كوارتنج، قبل فترة وجيزة من توقعات بإلغائها أجزاء من برنامجه الاقتصادي.

وبذلك يكون كوارتنج وزير المالية الأقل بقاء في المنصب منذ 1970، ومن سيخلفه سيكون رابع وزير للمالية في غضون أشهر.

وأكد كوارتنج أنه استقال بطلب من تراس، بعد عودته سريعا إلى لندن خلال الليل من واشنطن، حيث كان يحضر اجتماعات صندوق النقد الدولي.

وتأتي إقالة تراس لوزير المالية في محاولة للنجاة من الاضطرابات التي تعصف بالسوق والساحة السياسية في المملكة المتحدة.

وذكر كوارتنج في خطاب استقالته الموجه إلى تراس، نشره على “تويتر”: “لقد طلبت مني الاستقالة من منصب وزير المالية. ولقد قبلت ذلك”.

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