الداكي: “دور النيابة العامة أساسي لحماية الاستثمار وزرع الثقة لدى المستثمرين”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكد الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة أن الأخيرة بمعية القضاء يطلعان بدور أساسي و مهم في حماية و تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
و أوضح رئيس النيابة العامة خلال مداخلة له على هامش الأيام الدراسية التي ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة، أن القضاء و النيابة العامة يبذلان جهودا كبيرا لزرع الثقة لدى المستثمرين.
و شدد ذات المتحدث أن رئاسة النيابة العامة أولت أهمية بالغة لحماية الأسواق من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمساهمة في ضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية.
و أضاف الحسن الداكي أن توفير الظروف الملائمة للمنافسة الحرة وتكريس مبادئ الحكامة والشفافية، و هو ما تعمل النيابة العامة و المؤسسة القضائية بحرص على ضمانه، من بين المقومات الأساسية لتحقيق النموذج التنموي الذي يسير على نهجه المغرب.
تعليق واحد
دور النيابة العامة ايضا اساسي في محاربة الفساد والرشوة وانصاف المظلومين وعدم التمييز بين المتقاضين