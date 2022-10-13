الداكي: “دور النيابة العامة أساسي لحماية الاستثمار وزرع الثقة لدى المستثمرين”

2022-10-13 / 16:38
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة أن الأخيرة بمعية القضاء يطلعان بدور أساسي و مهم في حماية و تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

و أوضح رئيس النيابة العامة خلال مداخلة له على هامش الأيام الدراسية التي ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة، أن القضاء و النيابة العامة يبذلان جهودا كبيرا لزرع الثقة لدى المستثمرين.

و شدد ذات المتحدث أن رئاسة النيابة العامة أولت أهمية بالغة لحماية الأسواق من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمساهمة في ضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية.

و أضاف الحسن الداكي أن توفير الظروف الملائمة للمنافسة الحرة وتكريس مبادئ الحكامة والشفافية، و هو ما تعمل النيابة العامة و المؤسسة القضائية بحرص على ضمانه، من بين المقومات الأساسية لتحقيق النموذج التنموي الذي يسير على نهجه المغرب.

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تعليق واحد

  1. دور النيابة العامة ايضا اساسي في محاربة الفساد والرشوة وانصاف المظلومين وعدم التمييز بين المتقاضين

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