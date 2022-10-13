العصبة الاحترافية تبرمج المباريات المؤجلة و الديربي في نهاية الأسبوع المقبل

هبة بريس ـ رياضة

أعلنت العصبة الاحترافية لكرة القدم عن برنامج المباريات المؤجلة برسم الجولتين الخامسة و السادسة و التي تقرر برمجتها وسط و نهاية الأسبوع القادم.

و حسب البرنامج المعلن، فقد تمت برمجة المباريات الأربعة المؤجلة عن الدورة الخامسة يومي الثلاثاء و الأربعاء القادمين، على أن تبرمج المباريات المؤجلة عن الجولة السادسة أيام الجمعة و السبت و الأحد من الأسبوع المقبل.

و ستواجه نهضة بركان خصمها المغرب التطواني يوم الثلاثاء، تليها مباراة الجيش الملكي و أولمبيك أسفي، بينما اتحاد طنجة يستقبل الأربعاء نظيره الوداد الرياضي ثم الرجاء يستقبل حسنية أكادير مساء ذات اليوم.

و يوم الجمعة، سيواجه شباب المحمدية نادي الجيش الملكي، فيما يوم السبت تمت برمجة لقاء شباب السوالم و النهضة البركانية، أما الديربي البيضاوي بين الوداد و الرجاء فسيجرى عصر الأحد 23 أكتوبر بداية من الساعة الرابعة زوالا.

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