استياء واسع من خدمات “إنوي” و ضعف “الريزو” يغضب زبناء الشركة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يشتكي عدد كبير من مستعملي خدمات “إنوي” الفاعل الثالث لخدمات الاتصالات و الانترنيت بالمغرب من ضعف شبكة التغطية و كذا الخدمات المقدمة.

و ساهم ضعف “الريزو” و أحيانا غيابه بعدد من المناطق في غضب زبناء “إنوي” الذين عبروا عن تذمرهم من الشركة، لدرجة أن بعضهم قرر تغيير الفاعل و اللجوء لخدمات شركة أخرى.

و في هذا الصدد، كتبت إحدى زبونات “إنوي” تعليقا جاء فيه: “الريزو عيان بزاف”، و أضاف آخر تعقيبا على منشور بالصفحة الرئيسية لإنوي: “الرائد في عدم رضا العملاء نعم ولكن في أشياء آخرى الأخير في الترتيب”.

و جاء في تعليق آخر بصفحة “إنوي” عبارة: “والله تا حشومة عليكم تتقطعو ريزو نهار كامل ماشي غير مرة و تتكرر العملية وبدون سابق إعلان”.

و أجمعت أغلب تعاليق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على ضعف تغطية شبكة إنوي، حيث لا يكاد يخلو أي تعليق من عبارة” ريزو عندكم عيان”.

و نشر عدد من المعلقين أسماء بالمدن و المناطق التي تفتقد لتغطية جيدة و منها مناطق توجد بقلب محور الرباط الدار البيضاء، متسائلين:” إذا كان هذا حال ريزو ديال إنوي في المركز فكيف هو الحال بباقي مناطق المغرب الهامشية؟”.

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