بريد المغرب يصدر طابعا بريديا تخليدا ل “إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء “

2022-10-11 / 16:40
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هبة بريس - الرباط

بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل سنة، تصدر مجموعة بريد المغرب طابعا بريديا خاصا تخليدا ل ” إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء ” الذي تم اعتماده شهر مارس2020، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم.

ويشكل هذا الإصدار الجديد مناسبة لتخليد ذكرى اعتماد هذا الإعلان وتسليط الضوء على تنفيذ أحكامه لصالح النساء والفتيات المغربيات، فضلا عن التقدم الذي أحرزته المملكة المغربية في مجال حماية حقوق المرأة وتمكينها ومشاركتها الكاملة في تنمية المغرب.

هذا، ويعتبر إعلان مراكش 2020 مبادرة موحدة لجهود متعددة القطاعات تهدف إلى تمكين المرأة. وتجمع هذه المبادرة بين ما هو علاجي ووقائي من خلال إجراءات ملموسة وواقعية ذات فوائد فورية.

ويثري هذا الطابع البريدي الخاص مجموعة الطوابع البريدية التي سبق إصدارها حول موضوع المرأة، مثل تلك المتعلقة ب “اليوم العالمي للمرأة ” سنوات 2022، 2016 و2002، و”اليوم الوطني للمرأة” سنة 2009 و”العشرية الأممية للمرأة” سنة 1980.

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