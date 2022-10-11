بن جرير.. حارس ليلي “يقت.ل” متشردا والأمن يكشف التفاصيل

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن جرير، صباح اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي للموت.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة ابن جرير قد باشرت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إجراءات معاينة جثة رجل تحمل آثارا بارزة للعنف، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد دخل المشتبه فيه الذي يعمل حارسا ليلا في خلاف عرضي مع الضحية الذي يعيش في حالة تشرد، لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث حاليا على تحديدها، وذلك قبل أن يقدم على تعريضه لاعتداء جسدي بليغ تسبب في وفاته.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات والدوافع الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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