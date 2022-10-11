روسيا تدرج شركة “ميتا” على قائمة الإرهابيين والمتطرفين

2022-10-11 / 14:30
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هبة بريس - وكالات

أدرجت هيئة المراقبة المالية الفيدرالية الروسية، اليوم الثلاثاء، شركة “ميتا” (نشاط الشركة محظور في روسيا باعتباره متطرفا) إلى قائمة الإرهابيين والمتطرفين.

وقالت الهيئة في بيان: “يتم إدراج منصة “ميتا” (المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام) إلى قائمة الإرهابيين والمتطرفين”.

وفي 11 مارس الماضي طالب مكتب المدعي العام الروسي من المحكمة اعتبار شركة “ميتا” الأمريكية منظمة متطرفة وحظر أنشطتها في روسيا.

ووقتها، قالت الدائرة الإعلامية للمدعي العام: “وفقًا للقانون الفيدرالي”الخاص بمكافحة النشاط المتطرف”، أرسل مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية طلبًا إلى المحكمة لاعتبار شركة “ميتا بلاتفورمز” منظمة متطرفة وحظر أنشطتها على أراضي روسيا الاتحادية”.

وسبق أن فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية بموجب مادتين تتعلقان بسياسة “ميتا” التي سمحت بإطلاق دعوات للعنف ضد القوات المسلحة الروسية.

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