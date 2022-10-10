النقل البحري .. خط جديد يربط المغرب وفرنسا وإسبانيا

هبة بريس

أعلنت المجموعة البحرية الفرنسية (سي إم إيه – سي جي إم) إطلاق خدمتها الجديدة “Butterfly Morocco Shuttle”، التي تربط المغرب وفرنسا وإسبانيا.

وذكرت المجموعة في بلاغ لها أن هذه الخدمة الأسبوعية الجديدة، التي انطلقت اليوم الاثنين من أكادير، ستتيح، بالإضافة إلى مساهمتها في النقل البحري المغربي، إنشاء جسر بحري مستدام بين أكادير وميناء فوندر (فرنسا) لموسم تصدير الفواكه والخضروات المقبل.

وتعهد الناقل البحري بـ “خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 75 في المائة مقارنة بالشاحنات التقليدية عبر هذا الممر”.

وأوضحت (سي إم إيه – سي جي إم) أنه سيتم تشغيل سفينتين تحت العلم المغربي بطاقة 1100 حاوية، مسجلة أن السفينتين تحملان مقابس 220 ريفير / 45’RFH كما ستعملان بالتناوب التالي: أكادير/ ميناء فوندر /برشلونة/ الجزيرة الخضراء/ طنجة المتوسط/ الدار البيضاء/ أكادير.

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