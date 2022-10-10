الكونغو.. اختطاف 3 صغار شمبانزي وطلب فدية لإطلاقهم

2022-10-10 / 16:20
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هبة بريس - وكالات

أودعت سلطات الكونغو الديموقراطية السجن خمسة متواطئين مفترضين في خطف ثلاثة صغار شمبانزي من ملجأ للحيوانات في البلاد قبل شهر تقريباً، لكنّ الخاطفين يواصلون المطالبة بفدية كبيرة لتحريرها، على ما أفادت مصادر متطابقة.

وقال فرانك شانترو المسؤول عن منظمة “جاك” غير الحكومية التي تدير محمية للحيوانات في لوبومباشي، عاصمة مقاطعة كاتانغا العليا في جنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية “الخاطفين يطالبون بمبلغ بمئات الآلاف لإعادة صغار الشمبانزي هذا جنون ليس لدينا هذا المبلغ، والمفاوضات جارية عبر الهاتف والقضية في المحكمة”.

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