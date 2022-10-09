قراصنة يخترقون بث التلفزيون الإيراني

2022-10-09 / 10:08
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هبة بريس _ وكالات

أظهر مقطع فيديو لحظة اختراق نشرة الأخبار المسائية للتلفزيون الإيراني بمقطع فيديو للمرشد الإيراني علي خامنئي مع صور لفتيات قيل إنهن قتلن في الاحتجاجات الإيرانية، وعبارات احتجاجية.

وتم قطع نشرة الأخبار المسائية بمقطع فيديو لصورة خامنئي وهي تحترق مع هدف على وجهه، بالإضافة إلى صور فتيات قيل إنهن قتلن خلال الاحتجاجات الإيرانية.

كما رافقت الفيديو سطور: “دماء شبابنا على يديك” و”نساء .. حياة .. حرية”.

واعتبر خامنئي في وقت سابق أن الولايات المتحدة وإسرائيل، العدوين اللدودين للجمهورية الإسلامية، تقفان خلف الاحتجاجات.

وقال: “أقول بوضوح إن أعمال الشغب هذه والاضطرابات تم التخطيط لها من قبل الولايات المتحدة والنظام الصهيوني الغاصب والمزيف، ومأجوريهم وبعض الإيرانيين الخائنين في الخارج ساعدوهم”.

ورأى أن “حادثة وفاة الفتاة الشابة مهسا أميني كانت مريرة وأحرقت قلبي، لكن رد الفعل دون أي تحقيق كان غير طبيعي، وأن الرد لا يكون بأن يزعزع بعضهم الأمن في الشوارع ويحرقوا المصاحف ويخلعوا حجاب السيدات المحجبات، ويضرموا النيران في المساجد والمصارف وسيارات الناس”، مشددا على أن هذه التحركات “لم تكن طبيعية، كانت أعمال شغب مخططا لها مسبقا”.

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