ضمت أربع نجمات عربيات..الفيفا تفرج عن أغنية “Light The Sky”

2022-10-08 / 14:44
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نجلاء مزيان

طرح موقع الفيفا الأغنية الإشهارية لكأس العالم تحت عنوان “Light The Sky”، حيث شاركت في غنائها كل من الفنانتين المغربيتين نور فتحي و منال بنشليخة بالإضافة إلى الفنانة الإماراتية بلقيس و العراقية رحمة رياض.

واستغرقت استعدادات تنفيذ أغنية “Light The Sky” لأكثر من شهرين قبل أن يتم تصويرها في دولة قطر “الدوحة” تحت إشراف المخرجة أمل مفتاح و إنتاج النجم المغربي ريدوان.

ويشار أن “Light The Sky” هي رابع أغنية لهذا الحدث الكروي العالمي، عقب أغنية “Hayya Hayya Better Together”، وأغنية “Arhbo”، و كذا “The World is Yours to Take”.

ومن جهة أخرى، كشفت بلقيس عبر تصريحاتها الأخيرة عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل العالمي، مشيرة إلى أن كواليس تصوير الأغنية كانت أكثر مميزة و رائعة.

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