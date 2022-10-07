أخنوش يجتمع بمزور لتدارس صياغة الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي

هبة بريس - الرباط

عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الخميس، اجتماع عمل مع وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.

وخُصص لتدارس تقدم صياغة الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.

وتهدف الاستراتيجية بالأساس إلى تسريع الشمولية الرقمية وتحسين الخدمات الرقمية وجعل المملكة قطباً رقمياً إقليمياً، وذلك انسجاماً مع الرؤية الملكية السامية الداعية إلى الانخراط بشكل فاعل في دينامية التحول الرقمي التي يعرفها العالم اليوم.

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