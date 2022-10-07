احتراق حافلة للنقل الحضري تابعة لشركة “ألزا” بطنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

شب حريق صباح اليوم الجمعة بحافلة للنقل الحضري تابعة لشركة “الزا ” غلى مستوى حي بوبانة قرب احد الاسواق الممتازة بمدينة طنجة ؤ دون ان يخلف الحادث ضحابا بشرية .

هذا وتمكنت عناصر الوقاية المدنية، التي هرعت نحو مكان الحادث ، من السيطرة على ما تبقى من الحريق الذي ألحق خسائر كبيرة بالحافلة وأتى عليها بالكامل.

وفتحت المصالح الأمنية ومسؤولو الشركة التي تتبع لها الحافلة تحقيقا في الحادث لكشف ملابساته واسبابه .

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