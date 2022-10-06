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توقيف شرطي متورط في شبكة لترويج المخدرات الصلبة بالرباط

2022-10-06 / 23:21
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هبة بريس _ الرباط

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يومه الخميس 6 أكتوبر الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة أشخاص، وهم شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل ترويج المخدرات الصلبة ومشاركه وموظف شرطة يعمل بمدينة الرباط، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بترويج المخدرات الصلبة.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الرباط قد أوقفت المشتبه فيه الرئيسي ومشاركه في حالة تلبس بحيازة 53 غرام من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات، وذلك في سياق البحث المنجز على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

كما مكنت الأبحاث المنجزة كذلك من توقيف مفتش شرطة يعمل بدائرة أمنية بمنطقة يعقوب المنصور بالرباط، بعد الاشتباه في تورطه في التواطؤ والتستر على أنشطة المشتبه فيهما مقابل مبالغ مالية للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية ورصد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد من الموقوفين

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