ايطاليا.. إيقاف مغربي بحوزته مخدرات عليها صورة حكيمي

هبة بريس - وكالات

صادرت عناصر شرطة ميلانو الإيطالية، كميات كبيرة من الحشيش عليها صور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، المغربي أشرف حكيمي، كانت في حوزة تاجر مخدرات بالمدينة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” أن عناصر القسم السادس من فرقة الشرطة المتنقلة في مدينة ميلانو أوقفوا مغربيا بحوزته 30 كليوغرام من الحشيش، والمفاجأة كانت أن قطع الحشيش عليها صور نجم المنتخب المغربي حكيمي.

ونصب رجال الشرطة كمينا للتاجر وأقفوه بعد تبادله طردا مع رجل ألباني، وعثر رجال الشرطة على أكثر من 11500 ألف يورو نقدا في حقيبة، وبعد تفتيش سيارته عثر على الحشيش وعليه صور حكيمي.

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