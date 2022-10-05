النصيري يسجل في عصبة الأبطال و شباك بونو تتلقى أربعة أهداف

2022-10-05 / 22:08
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هبة بريس- رياضة

تمكن اللاعب المغربي يوسف النصيري من تسجيل هدف مع فريقه إشبيلية ضمن منافسات دور المجموعات لعصبة الأبطال الأوروبية.

و تمكن الهداف المغربي من تقليص نتيجة مباراة فريقه الإسباني أمام ضيفه بروسيا دورتموند عبر هدف سجله بضربة رأسية من كرة تلقاها من ركلة ركنية.

و في الوقت ذاته، استقبلت مرمى زميله ياسين بونو أربعة أهداف في هاته المباراة التي انتهت برباعية للفريق الألماني.

*الصورة من الأرشيف

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