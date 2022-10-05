إتلاف 7 أطنان من المخدرات والكوكاكيين بتطوان
هبة بريس – مكتب طنجة
قامت لجنة مختلطة من الجمارك والأمن والدرك والقوات المساعدة، وبحضور ممثل عن وكيل الملك لدى ابتدائية تطوان، اليوم الأربعاء، بإتلاف حوالي 7 أطنان من المخدرات ومواد مهربة أخرى.
وتتكون هذه الكمية من سنابل الكيف ومسحوق الكيف الممزوج بالطابا، و5 كيلوغرامات من الكوكايين، بالإضافة إلى السجائر المهربة المختلفة الأنواع.
وقد تم حجز الكميات التي تم إتلافها في عمليات متفرقة بتطوان والنواحي.
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20 تعليقات
هههه اتلاق!!!!
الكوكايين لا يتم اتلافها، بل يأخذها كبار العصابة من المسؤولين لبيعها
ههههههههه
بل قولو إتلاف العلب الفارغة
حرݣو الحشيش. ناس لي غادي يوصلهم دخان غادي يتبوقو بالمجان
الا الكذب هما اكبر مهربين
الملاييييييييير كتحرق
اطنان من الفرشي المصبوغ بالقهوي
شكر خاص لكل من قام بتلك المجهودات الجبارة وسهر على أمن وسلامة المواطن
مزال كتصدقو هادشي
سليعة مشات احمادي
و ماذا عن إتلاف الأراضي التي يزرع فيها ؟ أم أن الرقابة و الحرق على البضاعة المحجوزة فقط !
زعمة مازكلو شي كرطون هاك ولا هاك هههه
في إطار حملة لنبوق شواطئنا
حرق الكرطون خاوي
تحية عالية لجنود الخفاء
حرقو شوية والباقي داوه
صافي صورتو ؟ جمع نعاودو فيها لبيع
كدوب راكم حارقين غي لميكا وزوبيا
حرقو لكراطن الخاويين اما سلعة واهلي
وهل يتم إحراق الملايين، انا لله وانا اليه راجعون …. عملية الاحراق تستوجب تحقيقا صحافيا بعيدا عن التحقيق الأمني والجمركي. …
الله يجعلني نتيق😂😂😂😂