إتلاف 7 أطنان من المخدرات والكوكاكيين بتطوان

2022-10-05 / 20:46
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هبة بريس – مكتب طنجة

قامت لجنة مختلطة من الجمارك والأمن والدرك والقوات المساعدة، وبحضور ممثل عن وكيل الملك لدى ابتدائية تطوان، اليوم الأربعاء، بإتلاف حوالي 7 أطنان من المخدرات ومواد مهربة أخرى.

وتتكون هذه الكمية من سنابل الكيف ومسحوق الكيف الممزوج بالطابا، و5 كيلوغرامات من الكوكايين، بالإضافة إلى السجائر المهربة المختلفة الأنواع.

وقد تم حجز الكميات التي تم إتلافها في عمليات متفرقة بتطوان والنواحي.

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‫20 تعليقات

  1. هههه اتلاق!!!!
    الكوكايين لا يتم اتلافها، بل يأخذها كبار العصابة من المسؤولين لبيعها

  7. شكر خاص لكل من قام بتلك المجهودات الجبارة وسهر على أمن وسلامة المواطن

  10. و ماذا عن إتلاف الأراضي التي يزرع فيها ؟ أم أن الرقابة و الحرق على البضاعة المحجوزة فقط !

  19. وهل يتم إحراق الملايين، انا لله وانا اليه راجعون …. عملية الاحراق تستوجب تحقيقا صحافيا بعيدا عن التحقيق الأمني والجمركي. …

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