إتلاف 7 أطنان من المخدرات والكوكاكيين بتطوان

هبة بريس – مكتب طنجة

قامت لجنة مختلطة من الجمارك والأمن والدرك والقوات المساعدة، وبحضور ممثل عن وكيل الملك لدى ابتدائية تطوان، اليوم الأربعاء، بإتلاف حوالي 7 أطنان من المخدرات ومواد مهربة أخرى.

وتتكون هذه الكمية من سنابل الكيف ومسحوق الكيف الممزوج بالطابا، و5 كيلوغرامات من الكوكايين، بالإضافة إلى السجائر المهربة المختلفة الأنواع.

وقد تم حجز الكميات التي تم إتلافها في عمليات متفرقة بتطوان والنواحي.

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