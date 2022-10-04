اللوكسمبورغ تشيد بالإصلاحات التي قام بها المغرب تحت قيادة الملك

2022-10-04 / 15:06
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هبة بريس

أشادت اللوكسمبورغ بالإصلاحات التي قام بها المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل مجتمع واقتصاد مغربيين أكثر انفتاحا وديناميكية.

وفي إعلان مشترك صدر عقب مباحثات أجراها، اليوم الثلاثاء بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية للدوقية الكبرى للوكسمبورغ، السيد جان أسيلبورن، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة، نوه الوزيران بالصداقة والتقدير الكبير بين الأسرتين الملكيتين في كلا البلدين.

وجدد السيدان بوريطة وأسيلبورن التأكيد على رغبتهما في الارتقاء بالتعاون بين البلدين إلى شراكة متعددة الأبعاد تهدف إلى تعميق الحوار والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الوزيران، في هذا الصدد، بالزيارة المرتقبة للمغرب لصاحب السمو الملكي ولي عهد الدوقية الكبرى ووزير الاقتصاد في اللوكسمبورغ، على رأس وفد اقتصادي.

كما أعربا عن تطلعهما إلى مزيد من تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية ، من خلال تشجيع المقاولات اللوكسمبورغية على استكشاف الفرص الجديدة للاستثمار في المغرب، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار تعاون ثلاثي المغرب-اللوكسمبورغ-إفريقيا.

من جهة أخرى، يضيف الإعلان المشترك، أجرى الوزيران مباحثات مثمرة حول أهمية تعميق العلاقات التاريخية بين المغرب واللوكسمبورغ، أعربا خلالها عن رغبتهما المشتركة في مواصلة تعزيز الشراكة بين البلدين.

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‫6 تعليقات

  1. اللهم احفظ ملكنا الغالي محمد السادس نصره الله وايده واصلح على يديه ..

  3. اصبح اصبح ضوء افريقيا وانه حقق عدة نجاحات على يد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..

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