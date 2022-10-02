بعد الهزائم المتتالية ..منخرطو اتحاد طنجة يطالبون بالإسراع لعقد جمع عام

هبة بريس - مكتب طنجة

تسببت الهزائم المتتالية لفريق اتحاد طنجة لكرة القدم ضمن منافسات البطولة الوطنية الاحترافية في غضب جماهيري ، دفع بمنخرطي النادي الى المطالبة بعقد جمع عام لإدارة الفريق.

وطالب منخرطو النادي عبر بلاغ صدر اليوم الأحد، بأن المكتب المسير يتحمل مسؤولية الهزائم الأربعة المتتالية التي تلقاها الفريق في البطولة، كما أعربوا عن استغرابهم “من تصريحات المدرب بادو الزاكي بعد الهزيمة أمام أولمبيك آسفي والتي رمى من خلالها الكرة في ملعب المكتب المسير فيما يخص التعاقدات.”

كما انتقد المنخرطون الانتدابات التي قام بها النادي والتي أبانت عن ضعف مستوى بعض اللاعبين، وبالتالي دعوا إلى الإسراع في عقد جمع عام الذي “سيكون بمثابة مكاشفة لمجموعة من الأمور التي ظلت مبهمة”.

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