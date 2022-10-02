بوركينا فاسو .. الخارجية المغربية توصي الجالية بالبقاء في المنازل

2022-10-02 / 16:28
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هبة بريس _ الرباط

قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إنه تم إحداث خلية للتتبع ووضع أرقام هاتفية رهن إشارتهم، وذلك من أجل الإجابة على كل تساؤلاتهم.

يأتي ذلك بعد التطورات الميدانية التي تعرفها حاليا بوركينافاسو، حيث تؤكد الوزارة على الحرص على سلامة وأمن الجالية المغربية المقيمة فوق الأراضي البوركينابية، مذكرة في الوقت نفسه، بالبلاغ الصادر عن سفارة المملكة المغربية بواغادوغو يوم السبت 01 أكتوبر 2022،

ودعت الوزارة في بلاغ لها، المواطنين المغاربة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر مع الالتزام بالبقاء في منازلهم، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن سفارة المملكة المغربية بواغادوغو في هذا الشأن، والتواصل معها عبر رقم الطوارئ المحدث لهذا الخصوص، وكذا اتباع التدابير الاحترازية التي قد تدعو إليها الجهات البوركينابية.

الأرقام الهاتفية للتواصل مع خلية التتبع : 0537676350/ 0537676353 /0537676251

للتواصل عبر الفاكس:0537676053

للتواصل عبر البريد الإلكتروني: Ouaga.cs@maec.gov.ma

للتواصل عبر رقم الطوارئ (الهاتف و Whatsapp) الخاص بسفارة المملكة المغربية بواغادوغو: 22606418080+

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