طنجة ..توقيف “كولومبي” بتهمة التهريب الدولي للمخدرات عبر طائرة صغيرة

هبة بريس -

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم السبت، من توقيف مواطن كولومبي يبلغ من العمر 41 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية دولية تنشط في تهريب المخدرات عن طريق المسارات الجوية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف هذا المواطن الكولومبي مختبئا بأحد المنازل بالمدينة العتيقة بمدينة طنجة، وذلك بعدما كشفت الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية المنجزة شبهة تورطه في قيادة طائرة صغيرة تم العثور عليها يوم 20 شتنبر المنصرم، بعد نزولها اضطراريا بالجماعة القروية “حجر النحل” بضواحي مدينة طنجة، والتي يشتبه في استخدامها في أنشطة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم فتح بحث قضائي مع المواطن الأجنبي الموقوف تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ارتباطاته المحتملة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات، وتشخيص كافة المساهمين والمشاركين في هذا النشاط الإجرامي سواء داخل المغرب أو خارجه، فضلا عن تحديد جميع مسارات التهريب المعتمدة بما فيها المسالك الجوية.

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