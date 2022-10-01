في مصر.. زوجان يعرضان طفلتهما للبيع بسبب “ضائقة مالية”

هبة بريس - وكالات

في واقعة شكلت صدمة في مصر، عرض زوجان طفلتهما للبيع عبر فيسبوك بسبب مرورهما بضائقة مالية.

ما دفع وزارة الداخلية إلى التحرك فور رصدها التدوينة المنشورة التي عرض من خلالها صاحب الحساب الصغيرة للبيع أو التبني مقابل مبلغ مالي، بخسب ما أوضحت في بيان اليوم السبت.

كما أشارت إلى أنه بعد تحديد صاحب الحساب، تبين أنه والد الطفلة ويقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية شرق القاهرة، فتم ضبط الزوجين.

فيما اتضح أن الطفلة حديثة الولادة، حيث عثر بحوزة الوالدين على شهادة ميلادها، وبمواجهتهما اعترفا بجريمتهما.

إلى ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما ونقل الطفلة إلى إحدى دور الرعاية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0