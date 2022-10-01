اعتدى على جارته بالضرب حتى الموت.. إيقاف شخص بسوق الأربعاء

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة سوق الأربعاء الغرب، من توقيف شخص يبلغ من العمر 39 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي للموت وترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وتشير المعلومات الخاصة بالبحث إلى قيام المشتبه فيه بتعريض سيدة تربطه بها علاقة جوار لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض، لأسباب وخلفيات تعكف حاليا الأبحاث على تحديدها، وهو الأمر الذي تسبب في وفاتها فور وصولها للمستشفى المحلي بمدينة سوق الأربعاء الغرب.

وقد مكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه وهو في حالة سكر متقدمة بالشريط الغابوي بضواحي حي السلام بمدينة سوق الأربعاء الغرب، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإعداد وترويج مسكر ماء الحياة، حيث تم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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