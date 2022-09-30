Leader of Italian far-right party "Fratelli d'Italia" (Brothers of Italy), Giorgia Meloni holds a placard reading "Thank You Italy" after she delivered an address at her party's campaign headquarters overnight on September 26, 2022 in Rome, after the country voted in a legislative election. - Far-right leader Giorgia Meloni won big in Italian elections on September 25, the first projections suggested, putting her eurosceptic populists on course to take power at the heart of Europe. (Photo by Andreas SOLARO / AFP)

رئيسة وزراء إيطاليا المستقبلية تتحدث عن علاقاتها بوالدها “مهرب المخدرات”

2022-09-30 / 22:49
0
هبة بريس _ وكالات

كشفت زعيمة اليمين المتطرف في إيطاليا جورجيا ميلوني أنها لم تتواصل مع والدها منذ عقود، بعد أن تبين أنه أدين بتهريب المخدرات وحُكم عليه بالسجن تسع سنوات في سجن إسباني.

وقال متحدث باسم ميلوني لصحيفة “التليغراف” البريطانية إن رئيسة وزراء المقبلة “توقفت عن رؤية والدها عندما كانت تبلغ من العمر 11 عاما ولم تعد على اتصال به”.

وأضاف أنه مذاك “ليس لديها أي فكرة عما قد يكون قد فعله ولا تعتقد أنه يمكن تحميلها المسؤولية عن تصرفات رجل اختار عدم رؤيتها منذ أن كانت طفلة”.

واعتقل فرانشيسكو عام 1995 في إسبانيا بعد محاولته تهريب 1500 كيلوغراما من القنب من المغرب إلى إيطاليا، وحكمت عليه محكمة في مايوركا بالسجن تسع سنوات في عام 1996.

توفي والد ميلوني نتيجة إصابته بسرطان الدم قبل بضع سنوات، حيث كانت قد ذكرت في مقابلة مع الإذاعة الإيطالية أنها “لم تشعر بأي شيء تقريبا بعد أن علمت بوفاته”.

وفي مقابلة أخرى ذكرت ميلوني أن والدها هجر عائلته عندما كانت تبلغ من العمر واحدا فقط: “لقد عاش في جزر الكناري وكنا نذهب إلى هناك لزيارته لمدة أسبوع أو أسبوعين في السنة”.

وأعلنت ميلوني، وهي رئيسة حزب فراتيلي ديتاليا، الفائز في الانتخابات الإيطالية التي جرت هذا الشهر، أنها تنوي تشكيل الحكومة الإيطالية المقبلة، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عسكريون يعلنون إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو

عسكريون يعلنون إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم في بوركينا…

2022-09-30 / 21:32
Photo of وزير المالية السويسري يستقيل من منصبه

وزير المالية السويسري يستقيل من منصبه

2022-09-30 / 20:39
Photo of رئيس بوركينافاصو يدعو السكان إلى “التزام أقصى درجات الحذر و الهدوء”

رئيس بوركينافاصو يدعو السكان إلى “التزام أقصى درجات الحذر…

2022-09-30 / 17:40
Photo of بوتين: فكرة الجنس الثالث غير مقبولة بالنسبة لنا

بوتين: فكرة الجنس الثالث غير مقبولة بالنسبة لنا

2022-09-30 / 17:00
Photo of تقرير: تبون يسعى لإنهاء “الملاحقة القضائية” ضد “وزراء بوتفليقة”

تقرير: تبون يسعى لإنهاء “الملاحقة القضائية” ضد “وزراء بوتفليقة”

2022-09-30 / 15:20
Photo of رسميا .. بوتين يضم 4 أقاليم أوكرانية لبلاده

رسميا .. بوتين يضم 4 أقاليم أوكرانية لبلاده

2022-09-30 / 14:07
Photo of رسميا.. الكشف عن سبب وفاة الملكة اليزابيث الثانية

رسميا.. الكشف عن سبب وفاة الملكة اليزابيث الثانية

2022-09-30 / 11:00
Photo of الإعصار “إيان” يودي بحياة 14 شخصا في فلوريدا

الإعصار “إيان” يودي بحياة 14 شخصا في فلوريدا

2022-09-30 / 10:05
Photo of الدينار التونسي ينخفض إلى مستوى قياسي مقابل الدولار

الدينار التونسي ينخفض إلى مستوى قياسي مقابل الدولار

2022-09-29 / 22:47
Photo of روسيا: المصادقة الجمعة على ضم مناطق أوكرانية

روسيا: المصادقة الجمعة على ضم مناطق أوكرانية

2022-09-29 / 12:51

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق