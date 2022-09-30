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لفتيت يطالب بتنظيم مباريات للتوظيف بمجالس العمالات والاقاليم

2022-09-30 / 21:27
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هبة بريس _ منفلوطي م

طالب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في دورية وجهها إلى ولاة وعمال اقاليم المملكة، (طالب) بتنظيم مباريات للتوظيف لمعالجة اشكالات الخصاص المسجل على مستوى الموارد البشرية بمجالس العمالات والاقاليم ومصالح الإدارة الترابية لوزارة الداخلية.

ولفت لفتيت الانتباه للنقص الحاصل في توزيع الموظفين المنتسبين لميزانية هذه الأخيرة طبقا لمنطوق المادة 227 من القانون التنظيمي رقم 14 .112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وذلك عبر فتح مباريات التوظيف، وبصفة استثنائية ببعض مجالس العمالات والأقاليم التي تعرف نقصا في بعض التخصصات التقنية، في انتظار الإنتهاء، من الدراسة التي تقوم بها مصالح هذه الوزارة من أجل تحديد الحاجيات الحقيقية للتوظيف بالنسبة لباقي فئات الموظفين.

الخطوة وكما أكدتها دورية وزارة الداخلية، تأتي في إطار مواكبة الجماعات الترابية في مجال تدبير مواردها البشرية بالشكل الذي يضمن لها التوفر على الكفاءات اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بها، واستنادا إلى دراسة المعطيات الإحصائية المتعلقة بالموارد البشرية التابعة لمجالس العمالات والأقاليم بالبلاد، وهي الخطوة التي تروم فتح المناصب لسد الخصاص على مستوى المهندسين المعماريين؛ المهندسين في الهندسة المدنية والهندسة القروية؛ التقنيين في الهندسة المدنية والإعلاميات والصيانة والشبكات والكهرباء؛ التقنيين في سياقة آليات الأشغال الكبرى والميكانيك وكرباء السيارات، مع ضرورة التوفر على رخصة السياقة من نوع C أو 0.

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