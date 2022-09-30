المغرب وتونس.. أزمة جديدة بسبب” البوليساريو الإنفصالية “

هبة بريس _ الرباط

دخلت الأزمة الدبلوماسية بين تونس والمغرب منعطفا جديدا، بعد انسحاب الرباط من ورشة تستضيفها تونس، احتجاجا على مشاركة وفد من جبهة البوليساريو،

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وقرر المغرب الانسحاب من المنتدى الدولي لـ”مخيم العدالة المناخية” المنعقد في تونس احتجاجا على وجود البوليساريو،

وأشار الجانب المغربي إلى “مندسين” بين المشاركين باسم منظمة إسبانية تحمل رمز NOVACT حاولوا تنظيم ورشة تحت عنوان “تغير المناخ تحت الاحتلال – الغسل الأخضر” على هامش الملتقى

وقال المغاربة المشاركون في الملتقى في ختام البلاغ، “إننا إذ نجدد تشبتنا بثوابتنا الوطنية، نعلن نحن عن انسحابنا النهائي من المخيم، ونصر على تقديم الجهة المنظمة لاعتذار رسمي للوفد المغربي”

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