تقرير: ارتفاع أسعار صناعة الأغذية والملابس والورق

هبة بريس

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” ارتفاعا قدره 0,1 في المائة خلال شهر غشت 2022 مقارنة مع شهر يوليوز 2022.

وأفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط لشهر غشت، ان هذا الارتفاع نتج بالخصوص عن تزايد الأسعار ب 1,4 في المائة في قطاعي “صناعة الملابس” و”صناعة النسيج” وب 0,2 في المائة في “الصناعات الغذائية” و”الصناعة الكيماوية” و”صنع تجهيزات معلوماتية ومنتجات الكترونية” وب 0,5 في المائة في “صناعة الورق والورق المقوى” وب1,0 في المائة في “صناعة الجلد والأحذية” وب 0,3 في المائة في “الطباعة ونسخ التسجيلات” وب 0,1 في المائة في “صنع الآلات والتجهيزات”.

في المقابل، تراجعت الأسعار ب 2,3 في المائة في قطاع “التعدين” وب 1,0 في المائة في “صنع منتجات من المطاط والبلاستيك”.

أما فيما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا خلال شهر غشت 2022.

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