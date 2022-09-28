أوزين : سهرة عمومية تمرر كلام نابي ولا أخلاقي يخدش الحياء

هبة بريس_ الرباط

استنكر النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد أوزين المستوى اللاأخلاقي الذي عرفته إحدى سهرات مهرجان الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية من فقرات موسيقية خادشة للقيم والحياء العام.

والتمس أوزين من رئيس مجلس النواب عبر سؤال كتابي، توصلت هبة بريس بنسخة منه، رفع الملتمس إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، لاسيما وأن الحفل عرف مستوى غير مسبوق من الابتدال والإسفاف، بعد أن قام بعض المغنين بالتفوه بعبارات غير أخلاقية وخادشة للشعور العام للمغاربة، لاسيما الشباب و اليافعين الذين حضروا هذا الحفل.

وأضاف أوزين في معرض سؤاله قائلا: ” و المثير أن هذا التصرف النشاز في حفل عمومي، عرف انتشار واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل إن هذا السلوك المبتذل لم يقف عند الحركات الجنسية و الكلمات النابية التي عرفها الحفل، بل هناك دعاية للحشيش من طرف أحد المغنين في الندوة الصحفية التي نظمت قبل الحفل”.

وتابع أوزين بالقول: ” إن السلوكات الآنفة الذكر تعتبر ممجوجة ومستهجنة ومرفوضة، ولا يمكن التطبيع معها بداعي الحريات الفردية، لأن هذه الحريات مشروطة باحترام الدين والاخلاق والحياء العام..لدى نسائلكم السيد الوزير المحترم عن ملابسات إقحام مثل هذه السلوكات المشينة في حفل فني عمومي برعاية وزارتكم؟ وهل اتخذتم إجراءات معينة في الحال والاستقبال بخصوص عرض منتوجات يمكن اعتبارها تجاوزا فنية تدوس على القيم والاخلاق، علما أن اليافعين الذين حضروا الحفل بإذن من أوليائهم كانت تحدوهم الرغبة في الاستمتاع بالفن بدل تلويث ذوقهم الفني بالتصرفات الغريبة التي عرفها الحفل؟

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