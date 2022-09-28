بعد مهزلة الدواب بالشوارع العامة.. قائد بسطات يطلق حملة واسعة

2022-09-28 / 15:46
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محمد منفلوطي_هبة بريس

بعد الهجمة الشرسة للدواب من مختلف الأصناف وهي تصول وتجول بكل أريحية بالشوارع العامة والأحياء السكنية، وأمام صمت الجهات المعنية، خرج قائد المقاطعة الحضرية السادسة بسطات رفقة معاونيه ليطلق حملة تطهير واسعة للقضاء على مظاهر البداوة التي باتت تغزو المدينة، حيث تم حجز مجموعة من الدواب الشاردة وحملها إلى المستودع البلدي.

وبالموازاة مع ذلك، دشن الرجل حملة نظافة بمعية عمال النظافة وبعض الفعاليات الجمعوية، شملت أحياء سكنية وشوارع عامة، مما خلف ارتياحا كبيرا بين صفوف المواطنين الذين ضاقوا ذرعا من الفوضى التي كانت تعم بالمكان.

الخطوة وحسب متتبعين للشأن المحلي، تأتي انسجاما وتفاعلا مع مطالب جمهور طويل عريض من ساكنة المدينة ونسيجها الاعلامي والجمعوي، الذين طالبوا أكثر من مرة بضرورة التدخل لانقاذ المدينة وفضائها البيئي من هكذا مظاهر تسيء لجمالية المدينة، وهي رسالة أيضا لكافة المسؤولين بباقي المقاطعات الحضرية للعمل وفق مقاربة تشاركية مع كافة المتدخلين، والعمل على عقد لقاءات تواصلية والقيام بحملات تطهيرية لمحاربة ظاهرة الباعة الجائلين، وتحرير الملك العمومي من قبضة أصحاب المحلات التجارية والمقاهي، لاسيما وأن بعض المحلات باتوا يحتلون حتى الأماكن المخصصة لركن السيارات من خلال وضع براميل أو لوحات اشهارية خاصة بهم أو ما شابه ذلك، (النموذج من شارع عبد الرحمن اسكيرج قرب مقر بلدية سطات)، حيث يجد أصحاب السيارات صعوبة بالغة في التوقف بفعل احتلال مواقف السيارات، مما يجعلهم أمام مصيدة المخالفات التي تصل أحيانا إلى قطر سياراتهم نحو المستودع البلدي.

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