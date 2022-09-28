هبة بريس

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يرغب في تعزيز الشراكة “الفريدة والموثوقة” مع المغرب على كافة الأصعدة.

وقالت فون دير لاين في تغريدة لها عقب اتصال هاتفي جرى، الثلاثاء، مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والذي تمحور حول “الشراكة الإستراتيجية” القائمة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، “نرغب في تعزيز الشراكة الفريدة والموثوقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على جميع الأصعدة: تعزيز التجارة والتعاون في المجال الرقمي والطاقة على سبيل المثال”.

وبحسب رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي، فإن إستراتيجية الاتحاد الأوروبي في مجال الاستثمار “غلوبال غيتواي” بوسعها في هذا الصدد تدعيم جهود الرباط وبروكسيل. ويتعلق الأمر بالاستراتيجية الجديدة للتكتل الرامية إلى الاستثمار في بنيات تحتية “ذكية، نظيفة وآمنة”، وذلك في القطاعات الرقمية، الطاقة والنقل، ولتعزيز منظومات الصحة، التعليم والبحث عبر جميع أنحاء العالم.

وكانت فون دير لاين قد جددت التأكيد خلال زيارتها الأخيرة للرباط، على رغبة الاتحاد الأوروبي في مواصلة تعميق الشراكة “الإستراتيجية، الوثيقة والمتينة” مع المغرب.

وصرحت عقب مباحثاتها مع أخنوش “أجدد التأكيد على إرادتنا إزاء مواصلة تعميق علاقاتنا بوصفنا جارين وشريكين وصديقين. يمكننا معا إرساء رؤية مشتركة وطموحة لشراكتنا”.

يذكر أن المغرب والاتحاد الأوروبي أطلقا في 27 يونيو 2019 ببروكسيل “الشراكة الأوروبية-المغربية من أجل الازدهار المشترك”.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6