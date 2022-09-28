الاتحاد الأوروبي يرغب في تعزيز الشراكة “الفريدة والموثوقة” مع المغرب

2022-09-28 / 10:29
0
هبة بريس

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يرغب في تعزيز الشراكة “الفريدة والموثوقة” مع المغرب على كافة الأصعدة.

وقالت فون دير لاين في تغريدة لها عقب اتصال هاتفي جرى، الثلاثاء، مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والذي تمحور حول “الشراكة الإستراتيجية” القائمة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، “نرغب في تعزيز الشراكة الفريدة والموثوقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على جميع الأصعدة: تعزيز التجارة والتعاون في المجال الرقمي والطاقة على سبيل المثال”.

وبحسب رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي، فإن إستراتيجية الاتحاد الأوروبي في مجال الاستثمار “غلوبال غيتواي” بوسعها في هذا الصدد تدعيم جهود الرباط وبروكسيل. ويتعلق الأمر بالاستراتيجية الجديدة للتكتل الرامية إلى الاستثمار في بنيات تحتية “ذكية، نظيفة وآمنة”، وذلك في القطاعات الرقمية، الطاقة والنقل، ولتعزيز منظومات الصحة، التعليم والبحث عبر جميع أنحاء العالم.

وكانت فون دير لاين قد جددت التأكيد خلال زيارتها الأخيرة للرباط، على رغبة الاتحاد الأوروبي في مواصلة تعميق الشراكة “الإستراتيجية، الوثيقة والمتينة” مع المغرب.

وصرحت عقب مباحثاتها مع أخنوش “أجدد التأكيد على إرادتنا إزاء مواصلة تعميق علاقاتنا بوصفنا جارين وشريكين وصديقين. يمكننا معا إرساء رؤية مشتركة وطموحة لشراكتنا”.

يذكر أن المغرب والاتحاد الأوروبي أطلقا في 27 يونيو 2019 ببروكسيل “الشراكة الأوروبية-المغربية من أجل الازدهار المشترك”.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لشكر: الحزب مستعد للتعاون مع الحكومة

لشكر: الحزب مستعد للتعاون مع الحكومة

2022-09-27 / 21:49
Photo of محادثات غوتيريش-لعمامرة.. ” الأنباء الجزائرية” تطلق العنان للأكاذيب

محادثات غوتيريش-لعمامرة.. ” الأنباء الجزائرية” تطلق العنان للأكاذيب

2022-09-27 / 20:10
Photo of محلل سياسي…زيارة وزير العدل الجزائري للمغرب تدخل في إطار البروتوكول المعمول به

محلل سياسي…زيارة وزير العدل الجزائري للمغرب تدخل في إطار…

2022-09-27 / 18:47
Photo of وهبي يتباحث مع نظيره القطري سبل التعاون القضائي

وهبي يتباحث مع نظيره القطري سبل التعاون القضائي

2022-09-27 / 17:44
Photo of طاطا : رئيس جهة سوس ماسة يعطي إنطلاقة الدورات التكوينية لفائدة أعضاء الجماعات

طاطا : رئيس جهة سوس ماسة يعطي إنطلاقة الدورات…

2022-09-27 / 17:22
Photo of ظهور الأميرة سلمى بمدينة أصيلة تبادل المارة التحايا

ظهور الأميرة سلمى بمدينة أصيلة تبادل المارة التحايا

2022-09-27 / 16:35
Photo of أخنوش يقدم تعازي الملك إلى الوزير الأول الياباني وأرملة الراحل

أخنوش يقدم تعازي الملك إلى الوزير الأول الياباني وأرملة…

2022-09-27 / 13:23
Photo of بوريطة يستقبل المبعوث الجزائري ويتسلم دعوة القمة العربية

بوريطة يستقبل المبعوث الجزائري ويتسلم دعوة القمة العربية

2022-09-27 / 13:08
Photo of وزير العدل الجزائري يحل بالرباط لدعوة الملك للقمة العربية

وزير العدل الجزائري يحل بالرباط لدعوة الملك للقمة العربية

2022-09-27 / 12:34
Photo of المغرب يدعو الجزائر إلى استئناف الموائد المستديرة

المغرب يدعو الجزائر إلى استئناف الموائد المستديرة

2022-09-27 / 11:26

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق