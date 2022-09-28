صورة تعبيرية

جريمة تهز مصر.. ألقت زوجها من الطابق الخامس والسبب صادم

2022-09-28 / 09:48
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هبة بريس - وكالات

في جريمة بشعة شغلت المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، لقي صيدلي مصرعه بعد إلقائه من شرفة منزله بالقاهرة على يد زوجته وعائلتها.

وأثارت الجريمة حالة واسعة من الغضب بين رواد السوشيال ميديا، مطالبين بحق الضحية ولاء زايد ومعاقبة الجناة، خاصة أنه يعمل خارج البلاد وعاد إلى مصر لقضاء الإجازة، حسب روايتهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى خلافات عائلية بين القتيل وزوجته الأولى بسبب زواجه الثاني، الأمر الذي قامت على إثره الزوجة بإحضار والدها ووالدتها وشقيقها برفقة بعض “البلطجية”، وقاموا بالاعتداء عليه في شقة الزوجية الواقعة في منطقة حلوان، ثم إلقائه من شرفة الطابق الخامس أمام ابنه ليلقى مصرعه.

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‫3 تعليقات

  2. مقدوكمش مشاكل الي عندنا زدتونا مشاكل خارج البلاد فحال هاد الجرائم العئلية راها كترجع سلبية عندنا فبلادنا دبا ارا ما عندك شحال من وحدا غتجيب كلوشارة لطليقها او شخص الي كزوج زوجة تانية

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