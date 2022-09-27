النجمة المصرية ليلى علوي لهبة بريس :”بحب المغاربة و احنا عشرة طويلة”

نجلاء مزيان

كُرّمت ليلة أمس النجمة المصرية ليلى علوي على هامش فعاليات الدورة 15 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، رفقة كل من المخرجة الفرنسية الراحلة سارة مالدورور، والمخرجة المغربية الفرنسية من أصول يهودية سيمون بيتون.

و في تصريح خاص لجريدة هبة بريس الالكترونية، أعربت النجمة المصرية عن سعادتها بهذا التكريم قائلة :” سعيدة جدا بتكريمي في الدورة 15 من مهرجان المرأة بسلا، و أحيي المهرجان على نجاحه و استمراره بهذه القوة”.

و أضافت برنسيسة الشاشة المصرية قائلة :”أنا مبسوطة إني فالمغرب، المغرب من أقرب البلاد لقلبي و شعبها عندي غالي جدا”.

و أردفت ذات المتحدثة :”تفاعل رهيب، أنا داخلة بجد برقص و فرحانة، الحب ده أكبر نعمة من ربنا و أغلى حاجة في الدنيا، إحنا عشرة طويلة أوي و معرفتهم بيا و تشجيعهم ليا و حبهم ده بيدني طاقة إيجابية جدا جدا في الحقيقة و استمرار في العطاء”.

و واصلت علوي حديثها:”بحب الناس جدا، ذقهم في الفن والتعامل، عندهم خلق عالية بحب البسطيلة جدا و الحلويات المغربية”.

و اختتمت قائلة:”كل جمهوري في المغرب ربنا يكرمكم و بحبكم جدا و انتم مصدر سعادة و طاقة كبيرة في حياتي، الله يديمها و يارب اكون عند حسن ظنكم”.

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