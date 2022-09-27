النجمة المصرية ليلى علوي لهبة بريس :”بحب المغاربة و احنا عشرة طويلة”

2022-09-27 / 14:08
0
نجلاء مزيان

كُرّمت ليلة أمس النجمة المصرية ليلى علوي على هامش فعاليات الدورة 15 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، رفقة كل من المخرجة الفرنسية الراحلة سارة مالدورور، والمخرجة المغربية الفرنسية من أصول يهودية سيمون بيتون.

و في تصريح خاص لجريدة هبة بريس الالكترونية، أعربت النجمة المصرية عن سعادتها بهذا التكريم قائلة :” سعيدة جدا بتكريمي في الدورة 15 من مهرجان المرأة بسلا، و أحيي المهرجان على نجاحه و استمراره بهذه القوة”.

و أضافت برنسيسة الشاشة المصرية قائلة :”أنا مبسوطة إني فالمغرب، المغرب من أقرب البلاد لقلبي و شعبها عندي غالي جدا”.

و أردفت ذات المتحدثة :”تفاعل رهيب، أنا داخلة بجد برقص و فرحانة، الحب ده أكبر نعمة من ربنا و أغلى حاجة في الدنيا، إحنا عشرة طويلة أوي و معرفتهم بيا و تشجيعهم ليا و حبهم ده بيدني طاقة إيجابية جدا جدا في الحقيقة و استمرار في العطاء”.

و واصلت علوي حديثها:”بحب الناس جدا، ذقهم في الفن والتعامل، عندهم خلق عالية بحب البسطيلة جدا و الحلويات المغربية”.

و اختتمت قائلة:”كل جمهوري في المغرب ربنا يكرمكم و بحبكم جدا و انتم مصدر سعادة و طاقة كبيرة في حياتي، الله يديمها و يارب اكون عند حسن ظنكم”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انطلاق فعاليات الدورة الـ 15 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا

انطلاق فعاليات الدورة الـ 15 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة…

2022-09-27 / 12:12
Photo of إلهام شاهين تعلن عن تبرعها بأعضائها بعد وفاتها

إلهام شاهين تعلن عن تبرعها بأعضائها بعد وفاتها

2022-09-27 / 09:26
Photo of عادل إمام: “كويس إني قرأت نعيي وأنا عايش”

عادل إمام: “كويس إني قرأت نعيي وأنا عايش”

2022-09-26 / 11:18
Photo of على مدى 3 أيام.. 520 ألف شخص حضروا السهرات الكبرى لمدينة الرباط

على مدى 3 أيام.. 520 ألف شخص حضروا السهرات…

2022-09-26 / 10:33
Photo of جوائز الدورة 22 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة

جوائز الدورة 22 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة

2022-09-26 / 09:39
Photo of ملهى ليلي بعين دياب يستدعي “الشابة وردة” رغم دعمها لعصابة البوليساريو

ملهى ليلي بعين دياب يستدعي “الشابة وردة” رغم دعمها…

2022-09-25 / 22:45
Photo of بعد سنتين من التوقف.. مهرجان “ماطا” يحيي تراث الفروسية لقبائل جبالة

بعد سنتين من التوقف.. مهرجان “ماطا” يحيي تراث الفروسية…

2022-09-25 / 20:07
Photo of تتويج “زنقة كونطاكط” بالجائزة الكبرى بمهرجان طنجة للفيلم

تتويج “زنقة كونطاكط” بالجائزة الكبرى بمهرجان طنجة للفيلم

2022-09-24 / 22:15
Photo of سعد لمجرد يتقاسم مع جمهوره صور حفل زفافه

سعد لمجرد يتقاسم مع جمهوره صور حفل زفافه

2022-09-24 / 20:12
Photo of من الإنتاج إلى التمثيل ..الكغاط يكسب الرهان في “السلعة”

من الإنتاج إلى التمثيل ..الكغاط يكسب الرهان في “السلعة”

2022-09-24 / 17:56

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق