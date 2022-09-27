تقرير لمجلس المنافسة يبرئ شركات المحروقات من رفع أسعار البنزين والغازوال وطنيا
هبة بريس ـ الدار البيضاء
حمل تقرير أعده مجلس المنافسة معطيات مثيرة و أرقاما عديدة بخصوص هوامش ربح شركات توزيع المحروقات في المغرب، و هو التقرير الذي برأ شركات المحروقات من رفع أسعار البنزين والغازوال وطنيا.
و حسب التقرير السالف الذكر، فيتناسب ارتفاع أسعار الوقود بالمغرب مع ارتفاع أسعاره ببقية البلدان، نظرا لآثار الأزمة الاقتصادية الخانقة و كذا الظروف العامة المحيطة بالأحداث التي شهدها العالم تزامنا و جائحة كورونا.
و أضاف التقرير الذي أعده مجلس المنافسة بخصوص قطاع المحروقات في المغرب أن هامش الربح يبقى ضئيلا مقارنة بباقي المكونات التي تحدد سعر البيع.
و شدد ذات التقرير على أن أسعار بيع الوقود تتحدد أساسا من خلال أسعار شراء الغازوال والبنزين في السوق الدولية و الضرائب التي تفرضها الدولة.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن تقرير مجلس المنافسة أشار كذلك لكون شركة “وينكسو” و”طوطال” هم الأعلى من حيث هوامش أرباح شركات توزيع المحروقات في المغرب، بينما ربح شركة ”أفريقيا” يظل هو الأدنى.