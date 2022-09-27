تقرير لمجلس المنافسة يبرئ شركات المحروقات من رفع أسعار البنزين والغازوال وطنيا

2022-09-27 / 16:41
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

حمل تقرير أعده مجلس المنافسة معطيات مثيرة و أرقاما عديدة بخصوص هوامش ربح شركات توزيع المحروقات في المغرب، و هو التقرير الذي برأ شركات المحروقات من رفع أسعار البنزين والغازوال وطنيا.

و حسب التقرير السالف الذكر، فيتناسب ارتفاع أسعار الوقود بالمغرب مع ارتفاع أسعاره ببقية البلدان، نظرا لآثار الأزمة الاقتصادية الخانقة و كذا الظروف العامة المحيطة بالأحداث التي شهدها العالم تزامنا و جائحة كورونا.

و أضاف التقرير الذي أعده مجلس المنافسة بخصوص قطاع المحروقات في المغرب أن هامش الربح يبقى ضئيلا مقارنة بباقي المكونات التي تحدد سعر البيع.

و شدد ذات التقرير على أن أسعار بيع الوقود تتحدد أساسا من خلال أسعار شراء الغازوال والبنزين في السوق الدولية و الضرائب التي تفرضها الدولة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن تقرير مجلس المنافسة أشار كذلك لكون شركة “وينكسو” و”طوطال” هم الأعلى من حيث هوامش أرباح شركات توزيع المحروقات في المغرب، بينما ربح شركة ‎”أفريقيا” يظل هو الأدنى.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مجلس المنافسة: “وينكسو” و”طوطال” الأعلى في هوامش أرباح شركات توزيع المحروقات‎ و”أفريقيا” الأدنى

مجلس المنافسة: “وينكسو” و”طوطال” الأعلى في هوامش أرباح شركات…

2022-09-27 / 14:54
Photo of الOCP يستحوذ على حصة 50 في المائة من شركة إسبانية

الOCP يستحوذ على حصة 50 في المائة من شركة…

2022-09-26 / 18:52
Photo of إسرائيل تزود الجيش المغربي بطائرات من دون طيار

إسرائيل تزود الجيش المغربي بطائرات من دون طيار

2022-09-26 / 18:18
Photo of بنك المغرب يتجه لرفع سعر الفائدة وسط ترقب المهنيين

بنك المغرب يتجه لرفع سعر الفائدة وسط ترقب المهنيين

2022-09-24 / 20:39
Photo of الدرهم يرتفع بنسبة 1,16 في المائة مقابل الأورو

الدرهم يرتفع بنسبة 1,16 في المائة مقابل الأورو

2022-09-24 / 17:18
Photo of انخفاض الصادرات الإسبانية نحو الجزائر بـ235 مليون يورو

انخفاض الصادرات الإسبانية نحو الجزائر بـ235 مليون يورو

2022-09-23 / 18:35
Photo of الانتقال الطاقي.. الجزولي يبرز تجربة المغرب أمام الأمم المتحدة

الانتقال الطاقي.. الجزولي يبرز تجربة المغرب أمام الأمم المتحدة

2022-09-22 / 17:58
Photo of تقرير: 42% من مقاولات قطاع البناء عرفت صعوبات في التموين

تقرير: 42% من مقاولات قطاع البناء عرفت صعوبات في…

2022-09-22 / 16:00
Photo of الزيتون .. مليونا طن حجم الإنتاج الوطني خلال الموسم 2021-2022

الزيتون .. مليونا طن حجم الإنتاج الوطني خلال الموسم…

2022-09-21 / 20:51
Photo of بوريطة: المبادلات التجارية مع الصين حققت قفزة بـ50 %

بوريطة: المبادلات التجارية مع الصين حققت قفزة بـ50 %

2022-09-21 / 17:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق