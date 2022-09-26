الصورة من الارشيف

الرياض: انطلاق أعمال ندوة الإنتربول الـ 23 لتدريب أفراد الشرطة بمشاركة المغرب

2022-09-26 / 13:51
0
هبة بريس

انطلقت اليوم الإثنين، أعمال ندوة الإنتربول الـ 23 لتدريب أفراد الشرطة، التي تنظمها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وتستضيفها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمدينة الرياض؛ تحت عنوان “تدريب أجهزة إنفاذ القانون في عالم ما بعد الجائحة” بمشاركة 450 خبيرا ومختصا أمنيا وقانونيا من مختلف دول العالم، من بينها المغرب.

ويشارك من المغرب في هذه الندوة يونس نفيد أستاذ قسم القانون الجنائي بكلة العدالة الجنائية (جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية) ومحمد علي حيداس من جامعة نايف العربية للعلوم الامنية.

وقال حيداس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الندوة ستناقش على مدى ثلاثة أيام آليات تدريب أجهزة إنفاذ القانون بعد جائحة كورونا، واستعراض الصعوبات وقصص النجاح، وأفضل الممارسات خلال الجائحة، وكذلك أهمية القدرة على التكيف مع حالات الطوارئ المستقبلية، ومواكبة التطورات العالمية في مجال التدريب الشرطي الرقمي وأساليبه وتحدياته.

وأضاف أن الندوة تتضمن عددا من حلقات النقاش حول القيادة الرقمية، والتكيف مع التقنيات الحديثة في مجال تدريب إنفاذ القانون، والتحديات السيبرانية التي تواجه برامج وتطبيقات التدريب عبر الإنترنت.

ويتضمن برنامج أعمال الندوة في يومها الأول عرض إستراتيجية الإنتربول لبناء القدرات والتدريب 2022 – 2025، والوقوف على التجارب الدولية في كيفية الاستجابة لسيناريوهات الطوارئ وبناء آليات مرنة للتكيف مع حالات الطوارئ المستقبلية، بالإضافة إلى استعراض جهود اعضاء شبكة أكاديمية الإنتربول العالمية في بناء وتطوير القدرات الأمنية.

فيما تتناول الندوة في يومها الثاني مناقشة تقنيات التدريب بين الحاضر والمستقبل، وكذلك استعراض التحول الرقمي للتدريب في منظمة الإنتربول، بالإضافة إلى مناقشة آليات تحقيق الاستدامة في مجال التدريب الشرطي، والوقوف على رؤية مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية حول بناء القدرات السيبرانية في المنطقة العربية.

وتختتم الندوة يومها الثالث بمراجعة أعمالها ومخرجاتها ووضع مجموعة من التوصيات التي تساعد أجهزة إنفاذ القانون على تطبيق أفضل الممارسات في مجال التدريب وبناء القدرات الشرطية.

يشار إلى أن هذه الندوة التي تعقد مرة كل سنتين موجهة إلى الموظفين التنفيذيين في الأجهزة الوطنية والإقليمية والدولية المعنية ببناء مهارات وقدرات أفراد الشرطة.

وتأتي استضافتها في مقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجامعة ومنظمة الإنتربول للإسهام في مكافحة الجريمة وتحقيق الأمن الدولي، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج العلمية والتدريبية والبحثية المشتركة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مصحوبة بهبات رياح بهذه المدن

نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مصحوبة بهبات رياح بهذه…

2022-09-26 / 13:33
Photo of تطوان .. مطار سانية الرمل يسجل عبور أزيد من 111 ألف مسافر

تطوان .. مطار سانية الرمل يسجل عبور أزيد من…

2022-09-26 / 12:28
Photo of “ملصق بخريطة المملكة مبتورة”.. الONCF يوضح ويهدد باللجوء للقضاء

“ملصق بخريطة المملكة مبتورة”.. الONCF يوضح ويهدد باللجوء للقضاء

2022-09-26 / 12:12
Photo of مراكش..”التحريض على ارتكاب جريمة” يجر مالك ملاهي ليلية للاعتقال

مراكش..”التحريض على ارتكاب جريمة” يجر مالك ملاهي ليلية للاعتقال

2022-09-26 / 11:47
Photo of إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24ساعة

إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24ساعة

2022-09-26 / 11:26
Photo of الجديدة.. عشرينية تنجب 4 توائم

الجديدة.. عشرينية تنجب 4 توائم

2022-09-26 / 10:21
Photo of أمن سلا يوقف ثلاثينيا ويحجز 1050 قرص طبي مخدر

أمن سلا يوقف ثلاثينيا ويحجز 1050 قرص طبي مخدر

2022-09-26 / 09:52
Photo of تسجيل 20.655 حالة طلاق بالاتفاق خلال 2021

تسجيل 20.655 حالة طلاق بالاتفاق خلال 2021

2022-09-26 / 09:11
Photo of طقس الاثنين.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الاثنين.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-09-26 / 09:05
Photo of عائلة الشنا تشكر الملك على عنايته السامية بالفقيدة الحقوقية

عائلة الشنا تشكر الملك على عنايته السامية بالفقيدة الحقوقية

2022-09-25 / 23:39

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق