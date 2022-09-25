Laâyoune: Tenue des Assises régionales du Pacte ESRI 2030

الميراوي يتفاعل مع فن الشيخات ويدعو إلى تلقينه للأبناء في برنامج إذاعي

2022-09-25 / 22:12
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

لم يخف عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عشقه لفن الشيخات بالمغرب، داعيا المغاربة إلى الافتخار بهذا اللون الموسيقي الذي يعد من الثراث الوطني الأصيل.

و أضاف الميراوي الذي حل ضيفا على برنامج اذاعي، أن “الشيخات” عبارة عن فن مغربي يجب على الجميع الافتخار به، مشيرا أنه مولوع به ويستمع إليه، شأنه شأن معظم المغاربة الذين يحضرون الأعراس ويتفاعلون مع هذا النوع من الفن، حيث قال: ” ماكينش شي مغربي يحضر شي زفاف، ومتفعلش مع الشطيح”.

وحول تلقين هذا الفن وتعليمه للأبناء: قال الميراوي: ” على المغاربة الإفتخار بهذا التراث، ويقريوه لأبنائهم”.

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‫25 تعليقات

  1. قلت مرارا وجب علينا طرد فرنسا ولغتها من البلد الحبيب المغرب،فهذا السيد من ازلام ماماهوم فرنسا ،ومنهم كثير في مناصب قيادية وإعلامية ،كثرة الفلوس تورث النشاط أسي الوزير،انت ولادك تقريهوم و اولاد المغرب زيدليهوم مادة التلواز ،مستشارك الستاتي والطراكس ونعم الفكرة،وجب عليك الاستقالة لاهانتك المغاربة والمنصب الذي انت فيه.

  2. حتى تعرفون بمادا ابتلنا الله به من حكومة
    لا حولة ولا قوة إلا بالله كترت الهم كضحك دبا خاصنا غير نعرفو واش هاد الوزير بنيت كيهضر.
    التعليم المغربي فيه كولشي خاصو غير فن الشيخات هههه

  3. سأجيبك أيها المكناسي الرزين المحترم.
    هذا تعليقك لرزين الصائب: مكناسي مغربي حر:
    2022-09-25 / 23:08 الساعة 23:08
    من المؤسف ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي فقد البوصلة فتاه في اختصاص بعيد كل البعد عن المسؤولية التي يتحملها كوزير لتعليم عال و بحث علمي . عوض ان يبحث في المسائل العلمية التي ترفغ شان الوطن و الطلب حتى يكون فخرا لوالديه و لوطنه في جميع المجالات التي تعود بالنفع على المجتمع . على يشجع الاباء على تعليم ابنائهم شطيح الشخات فشكرا معالي الوزير على الابتكار الرقيع ……
    الرد عليك وبكل حلم وقصد، والفهم يفهم:
    ختامها مسك.

  4. ماذا يفعل هذا الكائن الغريب على رأس وزارة التعليم العالي ؟

  5. فن الشيخات علمهم للأولادك أولا كتجربة ونشوفو إلا نجحت التجربة نعلمهم حتى حنا لأولادنا

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