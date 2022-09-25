وفد من البرلمان الإفريقي يطلع على عدد من المشاريع التي أطلقها المغرب

هبة بريس

قام وفد عن البرلمان الإفريقي، اليوم الأحد، بزيارة إلى المركب المينائي طنجة المتوسط.

ويقود الوفد رئيس البرلمان الإفريقي فورتشيون شارمبيرا زيفانيا، ويضم أيضا النواب الأربعة للرئيس، وهم على التوالي مسعودة محمد لغظف، وغايو أشيبير والدرجيورجيس، ومينديس غونكالفيس دوس باسوس لوسيا ماريا، وأنغو ندوتوم فرانسوا، ورئيس المجموعة الإقليمية لشرق إفريقيا موندون ميشيل تيرينسي هاغس، وعضو مجلس النواب المصري رئيس لجنة التعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات بالبرلمان الأفريقي شريف مصطفى الجبالي.

كما يضم الوفد مقررة لجنة التعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات كومبي لومي بيدو، والنائبة بالجمعية الوطنية لزامبيا مولينغا كامبامبا شيم، والنائبة ببرلمان مملكة إسواتيني موسطا زينطومبي طاندي، وعدد من أطر إدارة البرلمان الإفريقي.

وشكلت الزيارة مناسبة من أجل الاطلاع على عدد من المشاريع المهيكلة التي أطلقها المغرب، ولاسيما المركب المينائي طنجة المتوسط ومكانته في التجارة العالمية، وإبراز أهمية هذه البنيات التحتية المينائية من أجل دعم وتطوير التجارة الدولية.

واطلع أعضاء وفد البرلمان الإفريقي خلال هذه الزيارة، التي جرت بحضور رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي وعامل إقليم الفحص أنجرة عبد الخالق المرزوقي والمدير العام للسلطة المينائية طنجة المتوسط حسن عبقري وعدد من المسؤولين،على منشآت المركب المينائي طنجة المتوسط ومرافقه ودوره باعتباره جسرا لوجستيا دوليا محوريا ونموذجا للاندماج في التجارة الدولية.

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