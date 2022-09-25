وفد من البرلمان الإفريقي يطلع على عدد من المشاريع التي أطلقها المغرب

2022-09-25 / 19:01
0

هبة بريس

قام وفد عن البرلمان الإفريقي، اليوم الأحد، بزيارة إلى المركب المينائي طنجة المتوسط.

ويقود الوفد رئيس البرلمان الإفريقي فورتشيون شارمبيرا زيفانيا، ويضم أيضا النواب الأربعة للرئيس، وهم على التوالي مسعودة محمد لغظف، وغايو أشيبير والدرجيورجيس، ومينديس غونكالفيس دوس باسوس لوسيا ماريا، وأنغو ندوتوم فرانسوا، ورئيس المجموعة الإقليمية لشرق إفريقيا موندون ميشيل تيرينسي هاغس، وعضو مجلس النواب المصري رئيس لجنة التعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات بالبرلمان الأفريقي شريف مصطفى الجبالي.

كما يضم الوفد مقررة لجنة التعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات كومبي لومي بيدو، والنائبة بالجمعية الوطنية لزامبيا مولينغا كامبامبا شيم، والنائبة ببرلمان مملكة إسواتيني موسطا زينطومبي طاندي، وعدد من أطر إدارة البرلمان الإفريقي.

وشكلت الزيارة مناسبة من أجل الاطلاع على عدد من المشاريع المهيكلة التي أطلقها المغرب، ولاسيما المركب المينائي طنجة المتوسط ومكانته في التجارة العالمية، وإبراز أهمية هذه البنيات التحتية المينائية من أجل دعم وتطوير التجارة الدولية.

واطلع أعضاء وفد البرلمان الإفريقي خلال هذه الزيارة، التي جرت بحضور رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي وعامل إقليم الفحص أنجرة عبد الخالق المرزوقي والمدير العام للسلطة المينائية طنجة المتوسط حسن عبقري وعدد من المسؤولين،على منشآت المركب المينائي طنجة المتوسط ومرافقه ودوره باعتباره جسرا لوجستيا دوليا محوريا ونموذجا للاندماج في التجارة الدولية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الميراوي يتفاعل مع فن الشيخات ويدعو إلى تلقينه للأبناء في برنامج إذاعي

الميراوي يتفاعل مع فن الشيخات ويدعو إلى تلقينه للأبناء…

2022-09-25 / 22:12
Photo of بعد دعمها للحكم الذاتي.. التقارب المغربي الهولندي يتجدد بلقاء مسؤولي البلدين

بعد دعمها للحكم الذاتي.. التقارب المغربي الهولندي يتجدد بلقاء…

2022-09-25 / 19:34
Photo of ألباريس يؤكد دعم إسبانيا للحكم الذاتي

ألباريس يؤكد دعم إسبانيا للحكم الذاتي

2022-09-25 / 15:42
Photo of الرئيس الكيني: كينيا لم تغير موقفها من قضية الصحراء

الرئيس الكيني: كينيا لم تغير موقفها من قضية الصحراء

2022-09-25 / 11:01
Photo of تشكيل لجنة لتعديل قانون الأسلحة النارية المقدم من وزارة الداخلية

تشكيل لجنة لتعديل قانون الأسلحة النارية المقدم من وزارة…

2022-09-25 / 09:22
Photo of بوريطة يتباحث في نيويورك مع نظيره الهندي

بوريطة يتباحث في نيويورك مع نظيره الهندي

2022-09-24 / 17:36
Photo of رئيس جهة بروكسيل: مخطط الحكم الذاتي حل يسير في الاتجاه الصحيح

رئيس جهة بروكسيل: مخطط الحكم الذاتي حل يسير في…

2022-09-24 / 13:18
Photo of بحضور بوريطة وهلال.. أخنوش يجتمع ونظيره الهولندي

بحضور بوريطة وهلال.. أخنوش يجتمع ونظيره الهولندي

2022-09-24 / 11:16
Photo of بوريطة يتباحث في نيويورك مع نظيرته الجمايكية

بوريطة يتباحث في نيويورك مع نظيرته الجمايكية

2022-09-24 / 09:51
Photo of بوريطة يشارك في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن

بوريطة يشارك في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن

2022-09-23 / 23:23

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق