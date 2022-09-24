خلافات حادة بين مجلس البيضاء و أصحاب محلات الأكلات السريعة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
فجرت إحدى النقاط التي يعتزم مجلس مدينة الدار البيضاء إدراجها في دورته المقبلة خلافات عميقة بينه و بين أصحاب محلات الأكلات السريعة.
و حسب ما يروج داخل الأوساط المهنية، فإن مجلس العاصمة الاقتصادية يعتزم فرض مبالغ مالية على أصحاب المحلات التجارية المتخصصة في الأكلات السريعة.
و يعود سبب ذلك للنفايات التي ينتجها أصحاب المحلات التجارية و التي يتحمل مجلس المدينة مصاريف نقلها، قبل أن يقرر مجلس المدينة فرض مبالغ إضافية في الشق المتعلق بضريبة النظافة على أصحاب هاته المحلات بسبب النفايات التي تنتجها و هو ما يرفضه المهنيون جملة و تفصيلا.
*الصورة من الأرشيف
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0