خلافات حادة بين مجلس البيضاء و أصحاب محلات الأكلات السريعة

2022-09-24 / 19:42
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

فجرت إحدى النقاط التي يعتزم مجلس مدينة الدار البيضاء إدراجها في دورته المقبلة خلافات عميقة بينه و بين أصحاب محلات الأكلات السريعة.

و حسب ما يروج داخل الأوساط المهنية، فإن مجلس العاصمة الاقتصادية يعتزم فرض مبالغ مالية على أصحاب المحلات التجارية المتخصصة في الأكلات السريعة.

و يعود سبب ذلك للنفايات التي ينتجها أصحاب المحلات التجارية و التي يتحمل مجلس المدينة مصاريف نقلها، قبل أن يقرر مجلس المدينة فرض مبالغ إضافية في الشق المتعلق بضريبة النظافة على أصحاب هاته المحلات بسبب النفايات التي تنتجها و هو ما يرفضه المهنيون جملة و تفصيلا.

*الصورة من الأرشيف

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