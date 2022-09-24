جهة الشرق .. أرباب النقل السياحي يستنكرون تجاهل الوزيرة عمور لإستقبالهم

2022-09-24 / 10:36
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هبة بريس : وجدة

تفاجأ مهنيو السياحة بجهة الشرق بقيام فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بزيارة عمل إلى الجهة دون أن تلتقي بالمهنيين، واكتفائها ببعض الزيارات التفقدية والتقاط الصور وغض الطرف عن المشاكل الحقيقية التي تعانيها السياحة بالجهة.

وفي هذا الصدد، أصدرت كل من الجمعية الجهوية لوكالات النقل السياحي بجهة الشرق والجمعية الجهوية لوكالات الأسفار بالشرق بيانا تستنكر فيها استمرار الوزيرة في تهميشها لجهة الشرق وإقصائها للمهنين من أجندة أعمالها.

كما تعلن في البيان ذاته، بتأكيدها على أن المهنيين والهيئات الممثلة لهم هم الأعرف والأعلم بخبايا ومشاكل القطاع، وهم الأقدر على اقتراح الحلول والمبادرات للنهوض بالمجال السياحي بالجهة، واستنكارهما لعدم برمجة اجتماع يجمع الوزيرة بالمهنيين والهيئات الممثلة لهم خلال زيارتها لجهة الشرق، ورفضها لاستمرار التهميش والإقصاء الذي دأبت وزارة السياحة التعامل به مع مجموعة من القطاعات السياحية واقتصارها على قطاع واحد فقط.

وفي الأخير، تحميلها الوزيرة كامل المسؤولية فيما قد تؤول إليه الأوضاع بقطاع السياحة في جهة الشرق جراء سياساتها غير المنصفة وإصرارها على غض البصر عن المشاكل الحقيقية والاكتفاء بسياسة “العام زين” والتقاط الصور دون قرارات عملية.
وتدع الوزيرة وجميع المتدخلين إلى التعقل وإعمال مبدأ الديمقراطية التشاركية التي نص عليها دستور المملكة المغربية.

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