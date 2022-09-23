حاتم عمور يستعد لطرح فيديو كليب ” ماتبدلتش “

هبة بريس

يستعد النجم المغربي حاتم عمور، لطرح فيديو كليب أحدث أغنياته بعنوان “ماتبدلتش “، خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي هذا الصدد، نشر حاتم البوستر الرسمي الخاص بالأغنية عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، حيث تعامل عمور في هذه الأغنية مع طارق العيسى على مستوى الكلمات والألحان مع ادم بطيش و التوزيع مع عمر الصباغ، أما كليب فكان تحت إشراف المخرجة كوتر تيغزاوي.

ويشار إلى أن آخر أعمال حاتم عمور ” باقي “، أغنية باللهجة المغربية من كلمات محمد أمير وألحان صلاح مجاهد وتوزيع حمزة الغازي، فيما جرى تصوير مشاهد فيديو الكليب بهوليود بمقاطعة لوس أنجلوس تحت إدارة المخرج الأمريكي ذو الأصول السورية سليم سموع.

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