نبيلة منيب

منيب تقارب أوضاع العسكريين وقدماء المحاربين

2022-09-22 / 23:42
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هبة بريس

دغت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، الحكومة بالتحرك من أجل وضع حد لما سمته ب”الوضعية المزرية للعسكريين وقدماء المحاربين”.

وقالت نبيلة منيب، في سؤال كتابي موجه للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، إن العسكريين وقدماء المحاربين بالمغرب، يعانون أوضاعا مزرية يستحيل معها العيش الكريم، بسبب الوضعية المادية المتردية، وضعف الرعاية الصحية والتغطية الاجتماعية

وأوضحت منيب، أن الوضعية المزرية لقدماء المحاربين والعسكرين، راجعة للوضعية المادية المتردية، وضعف الرعاية الصحية والتغطية الاجتماعية، مشيرة إلى أن “معاشاتهم هزيلة زادت ضعفها الارتفاعات المهولة للأسعار وتكاليف المعيشة، بشكل جعل شرائح واسعة من العسكريين المتقاعدين ومن الأرامل والأيتام، غير قادرة بتاتا على توفير الشروط الدنيا للعيش الكريم، وهو ما يتناقض مع التضحيات التي قدمتها هذه لفئة من أجل الدفاع عن الوطن وعن الوحدة الترابية”.

وطالبت منيب بـ”الانكباب على معالجة أوضاع هذه الفئة من خلال الزيادة الملموسة في معاشاتهم الهزيلة مع العمل على توفير تغطية صحية ناجعة تمكن هذه الفئة من العلاج والاستشفاء بمختلف المؤسسات الصحية عمومية كانت أم خاصة”.

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